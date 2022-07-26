Freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

26.07.2022 15:16
Freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde yokuş aşağıya inerken freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yokuş aşağıya inerken freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti. Sürüklenerek karşı şeride geçen ve beton bariyerleri paramparça eden kamyonun, başka araçlara çarpmaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaza, öğle saatlerinde Denizli - Çivril karayolu Zıpır Rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uşak'tan Denizli istikametine seyir hainde olan Hasan Hüseyin Çalkın (46) idaresindeki 09 EV 074 plakalı kamyon, Çivril ilçesini geçip Zıpır Rampasından inişe geçtiği sırada freni boşladı. Sürücü, hızlanarak yokuş aşağıya inmeye başlaya kamyonun başka araçlara çarpmaması için büyük bir mücadele verdi. Orta refüjdeki beton bariyerleri paramparça eden kamyon, karşı şeride geçerek devrildi. Sürüklenmeye devam eden kamyondan fırlayan sürücü Çalkın, araçtan metrelerce fırlayarak olay yerinde feci şekilde can verdi.

Bir süre sürüklenerek yolun ortasındaki refüjde ters dönen kamyonun, yoldan geçen diğer araçlara çarpmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri kanlar içinde kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından, sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen kamyonun çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Takibe alınan minibüsten kaçak akaryakıt çıktı Takibe alınan minibüsten kaçak akaryakıt çıktı Yolcu koltuğundan uyuşturucu çıktı Yolcu koltuğundan uyuşturucu çıktı
Kaynak: İHA

Tragger, Denizli, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:15 Türk SİHA'ları için Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi
15:15 İzmir'de koronavirüslü karı koca dışarı çıktı! Mahalleli saldırıya geçti
14:59 Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu
14:56 Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Barcelona'nın stoperini istiyor
14:54 Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı
14:46 Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
14:33 Bolu'da onlarca kişi zehirlenmişti! Etler için harekete geçildi
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
14:15 Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı! Rusya sevkiyatın yarıya düşeceğini açıklamıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 15:37:11. #1.12#
SON DAKİKA: Freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement