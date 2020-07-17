Freni patlayan kamyonet evin bahçesine girdi - Son Dakika

Freni patlayan kamyonet evin bahçesine girdi

Çorum'un Kargı ilçesinde, freninin boşalan hurda yüklü bir kamyonet 2 evin bahçe duvarı yıkıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde, freninin boşalan hurda yüklü bir kamyonet 2 evin bahçe duvarı yıkıldı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.

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Olay Kargı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi, Mezbaha Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre G.Z. yönetimindeki 19 ABF 952 plakalı hurda yüklü kamyonet, rampa aşağı indiği sırada frenlerinin boşalması sonucu bir evin bahçe duvarını yıktıktan sonra diğer bir evin bahçesine girdi.

Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, kamyonet ve bahçe duvarlarında hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Fatih Mahallesi, Çorum, Kargı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni patlayan kamyonet evin bahçesine girdi - Son Dakika
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