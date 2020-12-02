Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı - Son Dakika

Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı

02.12.2020 09:51
Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı, System.String[]

Bursa'da yokuş aşağı indiği sırada freni patlayan kamyonet markete daldı.

Bursa'da yokuş aşağı indiği sırada freni patlayan kamyonet markete daldı. Kaza anı kameralara an be an yansırken, markette ve işyerinin önünde bulunan müşteriler ölümden saniyelerle kurtuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde şehir merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre F.A., idaresindeki 16 CMG plakalı kamyonetin frenleri, rampa aşağı indiği esnada patladı. Sürücüsünün durduramadığı kamyonet, büyük bir hızla rampanın sonunda bulunan markete daldı. Kaza sebebiyle markette büyük zarar oluşurken, kazada kimsenin yaralanmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kaza sırasında markette bulunan müşteriler ve iş yeri sahibi Gökhan K. ise ölümden saniyelerle kurtuldu. Kaza anı ve müşterilerin saniyelerle ölümden döndüğü panik anları, kameralar tarafından an be an görüntülendi. Markette büyük maddi zarar oluşurken, kullanılamaz hale gelen kamyonet, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Marketime dalan üçüncü araç

Kaza anında büyük panik yaşayan market sahibi Gökhan K. "Son 1 yılda marketime giren üçüncü araç oldu. Daha öncede kepçe ve otomobil markete dalmıştı. Artık canımızın derdine düştük. Yetkililerden bu yola çözüm bulmalarını istiyoruz. Kaza sırasında market içerisinde müşteriler vardı. Belki de saniyeler ile ölümden kurtuldular. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz. " diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı
Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı
Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı
Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı
Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı
Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı
Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı
Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı
Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı

Kamyonet, Market, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı - Son Dakika


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