Son Dakika Haberleri: Freni patlayan kamyonu telefon kabloları kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Freni patlayan kamyonu telefon kabloları kurtardı

33 dakika önce

- Freni patlayan kamyonu telefon kabloları kurtardıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon buğday tarlasına girdi.

- Freni patlayan kamyonu telefon kabloları kurtardı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon buğday tarlasına girdi. Kamyonun telefon kablolarına takılması sayesinde olası bir facia atlatıldı.
Kaza, Malkara - Keşan yolunun ilçe giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu'dan yüklediği 500 balya samanı Manisa'ya indirmek için yola çıkan Kasım Onur yönetimindeki 45 SK 350 plakalı kamyonun, yokuş aşağı seyrederken freni patladı.
Kontrolden çıkarak hızlanan kamyon, telefon direklerinde bağlı kablolara takılarak buğday tarlasına uçtu.
Kamyon şoförü Kasım Onur kazadan yara almadan kurtulurken, telefon direkleri, kablolar, buğday tarlası ve araç hasar gördü.
Freni patlayan kamyonu telefon kabloları kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sahilde karısını döven koca neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Kadınlar, sokak ortasında saç baş birbirine girdi! O anlar kamerada Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 23:07:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni patlayan kamyonu telefon kabloları kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]