Freni patlayan otobüs duvara çarptı, motosikletli son anda canını kurtardı - Son Dakika
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Freni patlayan otobüs duvara çarptı, motosikletli son anda canını kurtardı

24.05.2022 20:07

İstanbul'da freni patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, karşı şeride geçerek duvara çarptı.

İstanbul'da freni patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, karşı şeride geçerek duvara çarptı. Otobüsün üzerine geldiğini gören motosikletli manevra yaparak kaldırıma çarpıp yere düşerek yaralanırken, otobüste bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Kemal Şeker Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı inen 34 FFM 884 plakalı yolcu otobüsü freninin patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak, karşı şeride geçip duvara çarptı. Otobüsün üzerine geldiğini gören İrfan Akbulut isimli motosikletli ise manevra yaparak kaldırıma çarpıp yere düşerek yaralandı. Kazada otobüste bulunan yolcular yaralanmazken, motosikletli genç ise refüjde oturarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralı motosikletliye müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından İrfan Akbulut isimli genç tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular firma tarafından başka bir araçla yoluna devam etti. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından otobüsün kaldırılmasıyla birlikte yoldaki trafik yoğunluğu normale döndü. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

"OTOBÜSÜN FRENİ PATLAMIŞ, BİRDEN ÖNÜMÜZE ÇIKTI"

Kazada yaralanan motosikletli İrfan Akbulut, kaza anını anlatarak, "Otobüs frenleri patlamış galiba birden önümüze çıktı, otobüse çarpmamak için kaldırıma çıktım. Otobüs karşı şeritten buraya geçti, her yerim yara oldu" diye konuştu.

(Volkan Kayalar - Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Freni patlayan otobüs duvara çarptı, motosikletli son anda canını kurtardı
Freni patlayan otobüs duvara çarptı, motosikletli son anda canını kurtardı
Freni patlayan otobüs duvara çarptı, motosikletli son anda canını kurtardı
Freni patlayan otobüs duvara çarptı, motosikletli son anda canını kurtardı

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Kaynak: İHA

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