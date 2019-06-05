Son Dakika Haberleri: Freni patlayan otomobil bahçeye uçtu: 1'i bebek 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Freni patlayan otomobil bahçeye uçtu: 1'i bebek 4 yaralı

12 dakika önce

Freni patlayan otomobil bahçeye uçtu: 1'i bebek 4 yaralıZONGULDAK - Zonguldak'ta freni patlayan otomobil bahçeye uçtu.

Freni patlayan otomobil bahçeye uçtu: 1'i bebek 4 yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta freni patlayan otomobil bahçeye uçtu. Kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Veli Oruç idaresindeki 67 DF 912 plakalı otomobilin freni patlaması sonucu bahçeye uçtu. Kazada araç sürücü Veli Oruç ile 31 yaşındaki Olgu Oruç, 63 yaşındaki İrfan Oruç ve 1 yaşındaki bebek Demir Demiray yaralandı. Çevredekilerin yardımlarıyla araçtan çıkan yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Görgü tanığı Rafet Şallı, "Kazayı yapanlar komşumuz olur. Aracın freni boşalınca buradan aşağıya uçtu. Arabada 1'i çocuk 4 kişi vardı. Sağlık durumları iyi şoförün kaşında açılma var durumları iyi" şeklinde konuştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Freni patlayan otomobil bahçeye uçtu: 1'i bebek 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:56 Kaynak: İHA
Zonguldak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tekirdağ'daki kazadan feci görüntüler! 5 tabut yürek dağladı Hafta içi belediye başkanı, hafta sonu pazarcı Zonguldak'ta kıyıya vurmuş vaziyette 2 ölü yunus bulundu Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 16:08:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni patlayan otomobil bahçeye uçtu: 1'i bebek 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]