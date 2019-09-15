Son Dakika Haberleri: Freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti
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Freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni patlayan araçtan atlayan sürücü hayatını kaybetti.

Freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni patlayan araçtan atlayan sürücü hayatını kaybetti.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mutlukent Kavşağı Dicle Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Y. yönetimindeki Gebze Belediyesine ait çim sulama tankerinin freni boşaldı. Geriye doğru kayan aracın hakimiyetini kaybeden sürücü Erdal Y. araçtan atlayarak kendisini kurtarmak istedi. Yere düşen Erdal Y.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Erdal Y. (54) olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Erdal Y.'nin cenazesi Gebze Mezarlığı morguna kaldırılırken, emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:16 Kaynak: İHA
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