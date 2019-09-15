Son Dakika Haberleri: Freni patlayan tankerden atlayan sürücü öldü
Son Dakika Güncel Haber

Freni patlayan tankerden atlayan sürücü öldü

42 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde çim sulama çalışması yapıldığı sırada sürücülüğünü yaptığı ait 41 D 7791 plakalı su tankerinin geri kaydığını fark eden Erdal Y, aracı durduramayınca paniğe kapılarak yere atladı.

Freninin patladığı değerlendirilen su tankeri yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak durabildi.

Ağır yaralanan belediye çalışanı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdal Y.'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Gebze Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.

Freni patlayan tankerden atlayan sürücü öldü

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balıkçılar 20 yılın en verimsiz başlangıcını yaşıyor! Sezon Kasım-Aralık aylarında bitebilir
4 araç birbirine girdi, TEM otoyolunda 7 kilometre araç kuyruk oluştu Hamile yolcu halk otobüsüyle hastaneye yetiştirildi SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 04:02:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni patlayan tankerden atlayan sürücü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]