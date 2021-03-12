Savaş alanına dönen kaza alanı havadan görüntülendi - Son Dakika

Kaza, Bursa- Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarptıktan sonra bariyerleri de aşıp karşı şeride geçti. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır 21 kişi de yaralandı.

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