Freni patlayan tır direğe ve park halindeki araca çarparak durabildi - Son Dakika

Freni patlayan tır direğe ve park halindeki araca çarparak durabildi

28.02.2021 21:45

Zonguldak'ta freni patlayan tır elektrik direğine ve park hallindeki araca çarparak durabildi.

Zonguldak'ta freni patlayan tır elektrik direğine ve park hallindeki araca çarparak durabildi. Kazada bir araç hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Rüzgarlı Caddesinden kent merkezine inen 67 AY 296 plakalı tır sürücüsü, aracın freni patlaması sonucu kontrolü kaybetti. Tır sürücüsü freni patlayan aracı direğe çarparak durdurabildi. Direğin olduğu yerde park halinde olan 67 AD 399 Fiat marka araç kaza sonrası hurdaya döndü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Freni patlayan tır direğe ve park halindeki araca çarparak durabildi
Freni patlayan tır direğe ve park halindeki araca çarparak durabildi
Freni patlayan tır direğe ve park halindeki araca çarparak durabildi
Freni patlayan tır direğe ve park halindeki araca çarparak durabildi

Zonguldak, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni patlayan tır direğe ve park halindeki araca çarparak durabildi - Son Dakika


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