Son Dakika Haberleri: Freni patlayan tır eve daldı
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Freni patlayan tır eve daldı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde freni patlayan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarparak durabildi.

Freni patlayan tır eve daldı, System.String[]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde freni patlayan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Fatih Mahallesi Fener Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası alınamayan tırın gece saat 01.30 sularında yokuş aşağı inerken freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Büyük bir gürültüyle uyanan ev sahibi deprem olduğunu düşünerek evden çıktığı esnada evlerine çarpan tırı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tır içerisine sıkışan yaralıları çıkarttı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır, vinç yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Fatih Mahallesi, Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:57 Kaynak: İHA
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