Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazaya neden olan otobüs nasıl devrildi? Yaralı yolcu her şeyi anbean anlattı

Freni patlayan tır kalabalığın arasına daldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.

KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Üçyol mevkiinde meydana gelen korkunç kazada yüklü bir TIR yokuş aşağı indiği sırada freni patladı. Freni patlayan TIR'ın araçlara ve insanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada can pazara yaşandı. Ölenler arasında çocukların da olduğu belirtildi.

KORKUNÇ KAZA SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Feci kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde ilk kazada yaralananlara müdahale eden ekipler ve çevrede toplanan kalabalığın arasına TIR'ın daldığı ve birçok kişiyi ezdiği görülüyor. Çevredeki vatandaşların panik anı da kameralara anbean yansıyor.