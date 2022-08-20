Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

20.08.2022 19:06

Mardin'in Derik ilçesinde freni patlayan TIR'ın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay saniye saniye kameraya yansıdı.

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.

KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Üçyol mevkiinde meydana gelen korkunç kazada yüklü bir TIR yokuş aşağı indiği sırada freni patladı. Freni patlayan TIR'ın araçlara ve insanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada can pazara yaşandı. Ölenler arasında çocukların da olduğu belirtildi.

KORKUNÇ KAZA SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Feci kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde ilk kazada yaralananlara müdahale eden ekipler ve çevrede toplanan kalabalığın arasına TIR'ın daldığı ve birçok kişiyi ezdiği görülüyor. Çevredeki vatandaşların panik anı da kameralara anbean yansıyor.

Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
YORUMLAR
500
Kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti (2) Kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti (2) Kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti (2) Kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti (2)
Kaynak: İHA

Mardin, Derik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:39 Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı
19:06 Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
18:55 CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzüm fiyatına tepki geldi: Manisa'ya hakarettir
18:29 Ünlü oyuncu Cihan Canova yaşamını yitirdi! Akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini duyurmuştu
18:29 Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı
17:46 Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak
17:35 Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var
17:28 Gaziantep'teki korkunç kazada hayatını kaybeden gazetecinin yürek yakan paylaşımları ortaya çıktı
16:55 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 20:12:09. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement