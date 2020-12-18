Freni patlayan tır önündeki aracı biçti: 2 yaralı - Son Dakika

Freni patlayan tır önündeki aracı biçti: 2 yaralı

18.12.2020 17:14
Freni patlayan tır önündeki aracı biçti: 2 yaralı, System.String[]

Bitlis-Baykan kara yolunda freni patlayan tırın önündeki aracın üzerinden geçerek hurdaya çevirirken, içerisindeki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Bitlis- Baykan kara yolunda freni patlayan tırın önündeki aracın üzerinden geçerek hurdaya çevirirken, içerisindeki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Freni patlayan İran plakalı tır, önündeki otomobili ezerek hurdaya çevirdi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırdan yola savrulan variller ise olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla toplandı. - BİTLİS

Freni patlayan tır önündeki aracı biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı biçti: 2 yaralı

Baykan, Bitlis, Kaza, Tır, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni patlayan tır önündeki aracı biçti: 2 yaralı - Son Dakika


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