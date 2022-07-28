Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi

Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

28.07.2022 19:35
Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı varBURSA Bursa'nın Osmangazi ilçesi freni patlayan tır çok sayıda aracı biçti.

Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

BURSA Bursa'nın Osmangazi ilçesi freni patlayan tır çok sayıda aracı biçti. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişi yaralandı

Olay, İstanbul-Bursa Karayolu Merkez Osmangazi ilçesi'nde meydana geldi. Freni patlayan tır çok sayıda aracı biçti. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

YORUMLAR
500
Bursa'da ters şeritte giderek ölüme böyle meydan okudu Bursa'da ters şeritte giderek ölüme böyle meydan okudu Ağaçları yerinden söken kamyonet yan yattı: 2 kişi yaralandı Ağaçları yerinden söken kamyonet yan yattı: 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 19:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement