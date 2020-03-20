Freni patlayan tır yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Freni patlayan tır yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika

Freni patlayan tır yoldan çıktı: 1 yaralı

6 saat önce

Freni patlayan tır yoldan çıktı: 1 yaralı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde freni patlayan tır yoldan çıktı.

Freni patlayan tır yoldan çıktı: 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde freni patlayan tır yoldan çıktı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın istikametinden Karabük istikametine giden İlkay Uludağ yönetimindeki 48 U 8014 plakalı tır Babasultan Mahallesi Bartın Kavşağı'nda freni patlayarak yoldan çıktı.

Tır, yol kenarında bulunan kum ve çakıllara saplanırken, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi.

Kazada yaralanan sürücü Uludağ, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Freni patlayan tır yoldan çıktı: 1 yaralı

Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:47 Kaynak: İHA

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