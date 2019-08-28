Son Dakika Haberleri: Freni patlayan traktör dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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Freni patlayan traktör dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

33 dakika önce

Freni patlayan traktör dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralıADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde freni boşalan traktörün dereye yuvarlanması sonucu 1 kisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Freni patlayan traktör dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde freni boşalan traktörün dereye yuvarlanması sonucu 1 kisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde Mehmet Şimşek idaresindeki 02 DC 135 plakalı traktör, köy yakınlarında freninin boşalması nedeniyle geri geri giderek dereye yuvarlandı. Yaşanılan kazada traktöre bağlı olan römork altında kalan Yüksel Şimşek (52), olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken sürücü Mehmet Şimşek ile traktörde bulunan Elif Şimşek ve Ayşe Kızıldağ yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Römork altında kalan Yüksel Şimşek'in cenazesi olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Şimşek'in cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
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