Freni patlayan traktör kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni patlayan traktörün kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16: 25 sıralarında ilçede bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Halil D. idaresindeki 14 EU 136 plakalı traktör OSB girişinde yokuş aşağıya inerken freninin patlaması sonucu kaza yaptı. Kaza sonucu traktörde maddi hasar meydana gelirken, kazada sürücü Halil D. ve yanında yolcu olarak bulunan Ferhat A. yaralandı. Kazayı gören özel güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. OSB özel güvenlik çalışanları başka bir kazaya mahal vermemek için yolda önlem alırken, kaza yapan traktör olay yerine çağırılan vinç ile yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK