Son Dakika Haberleri: Freni patlayan vinç yan yattı, trafik felç oldu
Son Dakika Yerel Freni patlayan vinç yan yattı, trafik felç oldu

Freni patlayan vinç yan yattı, trafik felç oldu

1 saat önce

Freni patlayan vinç yan yattı, trafik felç olduERZURUM - Erzurum-Çat karayolunda freni patlayan vinç bariyerlere çarparak yan yattı.

Freni patlayan vinç yan yattı, trafik felç oldu

ERZURUM - Erzurum- Çat karayolunda freni patlayan vinç bariyerlere çarparak yan yattı. Yola devrilen vinç sebebiyle durma noktasına gelen trafik, vincin kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza Erzurum-Çat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi belirlenemeyen sürücü yönetiminde ki 25 DV 288 plakalı vincin aniden freni patladı. Freni patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü ve yanında bulunan kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alında.

Kaza nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturulurken, vincin yol kenarına çekilmesiyle trafik kontrollü bir şekilde verildi.

Freni patlayan vinç yan yattı, trafik felç oldu

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:54 Kaynak: İHA
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