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Son dakika haber: Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haber: Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü

29.01.2022 21:21
Son dakika haber: Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü Malatya'da freni patlayan vinç yüklü tır yol kenarındaki 2 dükkana çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü

MALATYA - Malatya'da freni patlayan vinç yüklü tır yol kenarındaki 2 dükkana çarptıktan sonra şarampole devrildi. Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 19.00 sularında Malatya- Kayseri karayolu Darende ilçe sınırları içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya'dan gelerek Kayseri istikametine seyir halinde olan Vedat Doğan yönetimindeki 06 HC 1583 plakalı tır, freni patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki 2 dükkana çarptıktan sonra şarampole devrildi. Feci kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden araç sürücüsünün cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tragger, Malatya, Darende, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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