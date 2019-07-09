Son Dakika Haberleri: Freni patlayan yolcu minibüsü otomobile çarptı: 2 yaralı
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Freni patlayan yolcu minibüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde freni patlayan yolcu minibüsü yoldan geçen otomobile çarptı.

Freni patlayan yolcu minibüsü otomobile çarptı: 2 yaralı, System.String[]
Zonguldak, Alaplı, Çatak, 3. Sayfa
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde freni patlayan yolcu minibüsü yoldan geçen otomobile çarptı.

Edinilen bilgiye göre; Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Çatak köyüne yolcu getiren 67 M 9432 plakalı Muharrem D.yönetimindeki yolcu minibüsü, Mollabey istikametine dönüş yolundaki Çamcılar köyü yol ayrımında rampa aşağı inerken freni patlayınca, yoldan geçen bir otomobile çarparak durabildi.

Yolcu minibüsü; Mollabey istikametinden gelen Mehmet M. yönetimindeki 67 SK 549 plakalı bir otomobile çarparak kavşakta yan yattı. Kaza sonrası olay yerinde büyük panik yaşanırken, her iki araç içerisinde yaralanan şoförlere ilk müdahale yoldan geçen araç sürücüleri tarafından yapıldı. Kazada, minibüs şoförü Muharrem D., otomobil sürücüsü Mehmet M. hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları yaralılara müdahale ederken, hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Alaplı jandarma ekipleri yolda bulunan araçların kontrollü bir şekilde yoldan kaldırılmasını sağlarken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:59 Kaynak: İHA
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