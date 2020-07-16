Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı - Son Dakika

Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı

Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı Adana'da freni patlayan yolcu otobüsü, traktör ve minibüse çarpıp 1 kilometre ilerideki refüjtdeki palmiye ağacına vurduktan sonra durabildi Adana'da freni patlayan yolcu otobüsü, önce traktöre sonra minibüse çarpıktan sonra 1 kilometre...

Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı

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Adana'da freni patlayan yolcu otobüsü, traktör ve minibüse çarpıp 1 kilometre ilerideki refüjtdeki palmiye ağacına vurduktan sonra durabildi

ADANA - Adana'da freni patlayan yolcu otobüsü, önce traktöre sonra minibüse çarpıktan sonra 1 kilometre ilerideki refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 CMR 87 plakalı yolcu otobüsü ışıklarda durmak istedi, ancak aracının freni patladığı için duramadı. Duramayan otobüs önce plakası öğrenilmeyen bir traktöre çarptı ardından 01 M 0459 plakalı minibüse vurdu. Traktör ve minibüs çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrildi.

Yolcu otobüsü 1 kilometre ilerideki refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 22:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı - Son Dakika
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