Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı - Son Dakika

Adana'da freni patlayan yolcu otobüsü, önce traktöre ve minibüse ardından refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 CMR 87 plakalı yolcu otobüsü ışıklarda durmak istedi, ancak aracının freni patladığı için duramadı. Duramayan otobüs önce plakası öğrenilmeyen bir traktöre çarptı ardından 01 M 0459 plakalı minibüse çarptı. Traktör ve minibüs çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrildi.

Yolcu otobüsü 1 kilometre ilerideki refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)