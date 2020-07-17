Freni patlayan yolcu otobüsü, traktör ve minibüse çarptı 8 yaralı - Son Dakika

Freni patlayan yolcu otobüsü, traktör ve minibüse çarptı 8 yaralı

Freni patlayan yolcu otobüsü, traktör ve minibüse çarptı: 8 yaralı ADANA'da freni patlayan yolcu otobüsü, önce bir traktöre, ardından yolcu minibüsüne çapıp, refüje çıkarak durabildirken, kazada 8 kişi yaralandı.

Freni patlayan yolcu otobüsü, traktör ve minibüse çarptı: 8 yaralı
ADANA'da freni patlayan yolcu otobüsü, önce bir traktöre, ardından yolcu minibüsüne çapıp, refüje çıkarak durabildirken, kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Özbek yönetimindeki 01 CMR 87 plakalı içinde 15 yolcunun bulunduğu otobüs, trafik ışıklarında durmak istedi. Sürücünün frene basmasına rağmen durmayan otobüs, Berat Şenyurt idaresindeki 01 DSM 26 plakalı traktöre, ardından da 01 M 0459 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Traktör ve minibüs, çarpmanın etkisiyle farklı noktalara savrulurak devrilirken, otobüs ise yaklaşık bir kilometre ilerleyip, refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri, otobüs muavini ve minibüsteki 4 yolcu, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 00:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Freni patlayan yolcu otobüsü, traktör ve minibüse çarptı 8 yaralı - Son Dakika
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