Freni tutmayan halk otobüsü önce durağa daldı ardından araçları biçip MOBESE direğini devirdi - Son Dakika

- Freni tutmayan halk otobüsü önce durağa daldı ardından araçları biçip MOBESE direğine devirdi

Otobüs elektrik direğine çarparak durabilirken, ortalık savaş alanına döndü

Kazada şans eseri yaralanan olmadı

ANTALYA - Antalya'da freni boşaldığı ileri sürülen 68 yaşındaki sürücünün kullandığı halk otobüsü, önce durağa daldı. Otobosü çekmek için bir kez daha araca binen sürücü bu kez MOBESE direğini devirdi, iki araç ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Muratpaşa İlçesi Güllük Caddesi üzerinde 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü B. yönetimindeki 07 AU 0232 plakalı halk otobüsü durağa yanaşacağı sırada iddiaya göre freni tutmadı. Bu sırada durakta bekleyen bazı yolcular otobüsün çarpacağını anlayıp duraktan dışarı çıktı. Süratli olmayan otobüs, durağa çarptıktan sonra durdu. Kaza sonrası aracın trafiğe engel teşkil etmesi üzerine sürücü otobüsü yol kenarına almak istedi. Bu sefer de ilk olarak MOBESE direğine çarpıp deviren otobüss, ardından kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz'ın yönetimindeki O7 EZL 53 plakalı otomobil ile Hasan Sakarkaya yönetimindeki 07 GN 339 plakalı araçlara, oradan da elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otobüs sürücüsü ifade için polis merkezine götürüldü.

"Önce durağa vurdu sonra bizi buraya kapattı"

Kazaya karışan araçlardan kamyonet sürücüsü Hasan Sakarkaya, "Otobüsün şoförü yaşlıydı, durağa vurdu, sonra hepimizi buraya kapattı gitti. Ekmek arabasının sahibiyim" diye konuşurken, kaza anında durakta bulunan Hüseyin Çiçen de "Ben duraktaydım. Otobüs gelip durağın üst tarafına çarptı önce. Durağa çarpınca biraz heyecanlandı. 'Geri vitese tak yoksa durak göçece'k dedim. Geri vitese geçmediğini söyledi. Ardından polis geldi. Müşteriler arkadaki otobüse alındı. Otobüsün burnu dışarıda olduğu için arabanın kenara çekilmesi söylendi. Araca tekrar bindi, gaza basınca bu sefer direğe çarptı" dedi.