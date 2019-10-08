Son Dakika Haberleri: Freni tutmayan kamyon, kamyonete çarptı
Son Dakika Güncel Freni tutmayan kamyon, kamyonete çarptı

Freni tutmayan kamyon, kamyonete çarptı

1 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde freni tutmayan elma yüklü kamyon, kamyonete çarparak durabildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde freni tutmayan elma yüklü kamyon, kamyonete çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Serkan Dinç'in kullandığı 07 HVJ 53 plakalı elma yüklü kamyon, aracın freninin tutmaması sonucu Alpu Mahallesi'nde Ümit Taşyalan yönetimindeki 51 BP 026 plakalı kamyonete çarptı.

Kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Serkan Dinç yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü Serkan Dinç olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Freni tutmayan kamyon, kamyonete çarptı

Serkan Dinç, Pozantı, Adana, Alpu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:27 Kaynak: AA
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