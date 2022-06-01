Freni tutmayan öğrenci servisi yoldan çıktı, şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika
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Freni tutmayan öğrenci servisi yoldan çıktı, şans eseri yaralanan olmadı

01.06.2022 18:11
Freni tutmayan öğrenci servisi yoldan çıktı, şans eseri yaralanan olmadı

Nevşehir'de bir öğrenci servisinin freninin tutmaması sonucu meydana gelen kazada, minibüs yoldan çıkarken şans eseri yaralanan olmadı.

Nevşehir'de bir öğrenci servisinin freninin tutmaması sonucu meydana gelen kazada, minibüs yoldan çıkarken şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre Nar Yolu Yeşil Vadi mevkide meydana gelen kazada, Ş.T. idaresindeki 50 S 0096 plakalı servisin freninin tutmaması sonucu, araç yoldan çıkarak toprak yola girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada servis şoförü ve içinde bulunan 3 öğrenci yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Freni tutmayan öğrenci servisi yoldan çıktı, şans eseri yaralanan olmadı
Freni tutmayan öğrenci servisi yoldan çıktı, şans eseri yaralanan olmadı
Freni tutmayan öğrenci servisi yoldan çıktı, şans eseri yaralanan olmadı
Freni tutmayan öğrenci servisi yoldan çıktı, şans eseri yaralanan olmadı

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Kaynak: İHA

Nevşehir, Tragger, Minibüs, Nar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni tutmayan öğrenci servisi yoldan çıktı, şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika


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