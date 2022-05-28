Freni tutmayan otomobil eve daldı - Son Dakika
Üye Girişi

Freni tutmayan otomobil eve daldı

28.05.2022 11:21

Freni tutmayan otomobil eve daldı Kağıthane'de freni tutmayan otomobil sürücüsü bir ailenin yaşadığı eve daldı Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, aile büyük panik yaşadı Kağıthane'de sabaha karşı bir sürücünün kullandığı otomobil, yokuşu indiği esnada frenlerin tutmaması sonucu kayarak bir...

Freni tutmayan otomobil eve daldı

Kağıthane'de freni tutmayan otomobil sürücüsü bir ailenin yaşadığı eve daldı

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, aile büyük panik yaşadı

İSTANBUL - Kağıthane'de sabaha karşı bir sürücünün kullandığı otomobil, yokuşu indiği esnada frenlerin tutmaması sonucu kayarak bir evin salonuna daldı. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, aile ise büyük panik yaşadı.

Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 04.20 sıralarında meydana gelen olayda, Okan Demir 33 AFT 186 plakalı otomobilde semtte ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre sonra yokuşlu bir sokağa girerek devam etmek istedi. Ancak frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıkan otomobil, sokağın başındaki bir evin salonuna daldı. Neye uğradığını şaşıran ev sakinleri bir anda yataklarından fırlayarak salona gitti. Aile gördüğü manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Aracın salona girdiğini gören aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı

YORUMLAR
500
KIRIKKALE - Freni tutmayan servis aracının çarptığı 4 öğrenci yaralandı KIRIKKALE - Freni tutmayan servis aracının çarptığı 4 öğrenci yaralandı Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni tutmayan otomobil eve daldı - Son Dakika


Son Dakika
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 12:16:46. #1.12#
SON DAKİKA: Freni tutmayan otomobil eve daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement