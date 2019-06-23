Freni tutmayan tır şarampole uçtu
11 dakika önce
Sivas'ın İmranlı ilçesinde park halindeki tır kayarak şarampole uçtu.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:45 Kaynak: İHA
'ın İmranlı
ilçesinde park halindeki tır kayarak şarampole uçtu. Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Sivas- Erzincan
karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesisin bahçesinde park halindeki, el freni tutmayan bir tır kaymaya başlayıp karayolunu geçerek şarampole uçtu. Şarampole uçan tır devrilerek durabildi. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.
(Yasin Kıraş/İHA)
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