Freni tutmayan traktör şarampole devrildi - Son Dakika

-Freni tutmayan traktör şarampole devrildi

-Takla atan traktörde bulunan 1 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce D-100 Karayolu Boludağı mevkiinde karayolu kenarında traktörün frenleri tutmayınca şarampole devrildi. Takla atan traktörün altında kalan 1 kişi yaralandı. Yaralıyı traktörün altından itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza; 15.30 sıralarında D-100 Karayolu Boludağı kesiminde bulunan Taşhal mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yusuf Can K.'nın kullandığı plakası olmayan traktör, D-100 Karayolunun yanındaki tali yolda ilerlerken, sürücüsünün park etmek için manevra yaptığı sırada frenlerinin boşalması üzerine şarampolden devrildi. Takla atan traktörde bulunan Abdülkadir D. traktörün altında kalarak yaralandı. Yaralıyı çıkartmak için İtfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin traktörü kaldırmasıyla yaralı yolcu, traktörün altından çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Abdülkadir D. Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri sürücü Yusuf Can K.'yı ifadesini almak üzere Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.