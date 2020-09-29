Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm yüklü bir traktör rampa aşağı inerken frenlerinin tutmaması sonucu 10 metrelik uçuruma yuvarlandı Kazada traktördeki baba ve oğlu yaralandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm yüklü bir traktör...

Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm yüklü bir traktör rampa aşağı inerken frenlerinin tutmaması sonucu 10 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kazada traktördeki baba ve oğlu yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm yüklü bir traktör rampa aşağı inerken frenlerinin tutmaması sonucu 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, baba ve oğlu yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında baba ve oğlu yaralandı. Saat 13.45 sıralarında Bahadır Mahallesinden traktörün römorkuna yükledikleri sofralık yaş üzümlerle birlikte Alaşehir'e doğru yola çıkan Cengiz Candan idaresindeki 16 YG 736 plakalı traktör, Bahadır ve Girelli mahallelerinin arasındaki rampadan aşağıya inerken frenlerin tutmaması sonucu yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yuvarlanırken taklalar atan traktörde bulunan sürücü Cengiz Candan ve oğlu Ercan Candan ters dönen traktörün altında kaldı. Yaralılar Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl ve Alaşehir İtfaiye ekipleri ile 112 acil servis ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan baba ve oğlu Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturması devam ediyor.

Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Alaşehir, Traktör, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni tutmayan üzüm yüklü traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

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