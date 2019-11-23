Son Dakika Haberleri: Freni tutmayınca takla attı
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Freni tutmayınca takla attı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Freni tutmayan araç refüje çarpıp takla attı.


Olay Aydın- İncirliova karayolunda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. edinilen bilgiye göre, İncirliova'dan Aydın istikametine seyir halinde olan S.Y idaresindeki 14 DN 100 plakalı otomobilin frenleri tutmayınca, refüje çarparak takla attı. Polis uygulama noktası karşısında meydana gelen kaza sonrası, takla atan araçtaki sürücüyü polisler araçtan çıkardı. Olay yerine gelen araç sürücüsü S.Y. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü S.Y.nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Efeler, Aydın, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
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