Bursa'da dehşete düşüren görüntü: Otobiliyle çarptığı adamı böyle sürükledi - Son Dakika
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Bursa'da dehşete düşüren görüntü: Otobiliyle çarptığı adamı böyle sürükledi

28.06.2022 14:44

Bursa'da dehşete düşüren görüntü: Otobiliyle çarptığı adamı böyle sürükledi Kadın sürücü frene basmayı unutunca yolda yürüyen genci böyle uçurdu Frene basmaya unutunca yolda yürüyen yayayı ezip, 2 ayrı araca çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı Bursa'da yokuş aşağı inerken frene basmayan...

Bursa'da dehşete düşüren görüntü: Otobiliyle çarptığı adamı böyle sürükledi

Kadın sürücü frene basmayı unutunca yolda yürüyen genci böyle uçurdu

Frene basmaya unutunca yolda yürüyen yayayı ezip, 2 ayrı araca çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa'da yokuş aşağı inerken frene basmayan kadın sürücünün kullandığı otomobil önce yol kenarında yürüyen gence ardında da iki ayrı araca çarptı. Yürüdüğü sırada arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla havaya uçan genç yaralanıp şoka girdi. Kazanın oluş anı kadın sürücünün kullandığı otomobilin ardında seyreden bir başka otomobilin kamerası ile çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi, Veziri Cadde üzerinde meydana geldi. Kuştepe istikametinden Pınarbaşı mezarlığını 2 ye bölen cadde üzerinden yokuş aşağıya inen 16 LVN 90 plakalı Dacia Sandero marka otomobilin sürücüsü Ayşe Sare Şahin, fren yenire gaza basınca araç yokuş aşağıya hızlandı. Veziri cami önünde aynı hızla viraja giren otomobil önce yol kenarında yürüyen 18 yaşlarındaki Fatih Türk'e çarpıp 5 metre ileriye fırlattı. Aynı otomobil daha sonra park halindeki 16 L 3444 ve 16 ACZ 043 plakalı iki ayrı otomobile daha çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle havaya uçan Fatih Türk yaralandı. Şoka giren gence ilk müdahaleyi mahalleli yaptı, İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri gencin tedavisini olay yerinde yapıp daha sonra hastaneye götürdü.

Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri kadın sürücüyü ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Diğer araç sürücülerinin şikayeti üzerine trafik polisleride kazayla ilgili tutanak tuttu. Olayın görgü tanıklarından Hakan Eniştekin ise, kadın sürücünün yokuş aşağı çok hızlı geldiğini belirterek, Kadın araçtan aşağıya indiğinde şoktaydı. Ne olduğunu anlatamadı. Çocuğu arkasından çarpıp 5 metre havaya uçurdu. Çocuk yere düştüğünde ağzından kan geliyordu. Boğazına kaçmasın diye yan çevirdik. İlk müdahaleyi burada bir sağlıkçı vardı o yaptı ardından ambulans geldi hastaneye götürdü. Sürücü kadınında daha sonra eşi geldi polislerle birlikte karakola gittiler" diye konuştu.

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Son dakika: Çarptığı otomobili 5 metre sürükledi: 2 yaralı Son dakika: Çarptığı otomobili 5 metre sürükledi: 2 yaralı Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da dehşete düşüren görüntü: Otobiliyle çarptığı adamı böyle sürükledi - Son Dakika

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