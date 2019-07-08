Frenkie de Jong, yeni FC Barcelona deplasman kitine tepki gösterdi
37 dakika önce
Yeni FC Barcelona imzası Frenkie de Jong, 2019-20 sezonu için kulübün yeni deplasman kitini kontrol ediyor. Orta saha şeridinin şeritteki reaksiyonuna bakın.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:05
Yeni FC Barcelona
imzası Frenkie de Jong, 2019-20 sezonu için kulübün yeni deplasman kitini kontrol ediyor. Orta saha şeridinin şeritteki reaksiyonuna bakın.
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