Frenleri patlayan saman yüklü kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu - Son Dakika
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Frenleri patlayan saman yüklü kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu

10.05.2022 13:41
Frenleri patlayan saman yüklü kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu

Karabük'ün Yenice ilçesinde frenleri boşalan saman yüklü kamyonet bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde frenleri boşalan saman yüklü kamyonet bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada kamyonet içinde sıkışan sürücü ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrası kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Derebaşı Köyü Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saman yüklü K.G. idaresindeki 14 AAV 055 plakalı kamyonet yokuş aşağıya indiği sırada frenleri boşaldı. Frenlerinin boşaldığını fark eden sürücü ihtimal bir facianın önüne geçmek için yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada kamyonet içinde sıkışan sürücünün yardımına koşan köylüler, durumu sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri ile Jandarmaya bildirdi. Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri ve itfaiyenin çalışmaları sonucu sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KARABÜK

Frenleri patlayan saman yüklü kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu
Frenleri patlayan saman yüklü kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu
Frenleri patlayan saman yüklü kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu
Frenleri patlayan saman yüklü kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu
Frenleri patlayan saman yüklü kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu
Frenleri patlayan saman yüklü kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu

YORUMLAR
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Kamyonet, Karabük, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Frenleri patlayan saman yüklü kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Frenleri patlayan saman yüklü kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu - Son Dakika
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