Frenleri tutmayan otomobil ticari taksiye çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Frenleri tutmayan otomobil ticari taksiye çarptı: 3 yaralı

20.07.2022 00:57
Frenleri tutmayan otomobil ticari taksiye çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'de rampa aşağıya inerken frenleri tutmadığı iddia edilen otomobil, trafik ışıklarında bekleyen ticari taksiye çarptı.

Kocaeli'de rampa aşağıya inerken frenleri tutmadığı iddia edilen otomobil, trafik ışıklarında bekleyen ticari taksiye çarptı. Kaza neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Santral Rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağıya indiği esnada freni tutmadığı iddia edilen E.A idaresindeki 41 NU 201 plakalı otomobil duramayarak, trafik ışıklarında bekleyen H.A hakimiyetindeki 41 T 0236 Skoda marka ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kadıköy'de evde mahsur kalan karga için mahalleli seferber oldu Kadıköy'de evde mahsur kalan karga için mahalleli seferber oldu Vali, kaymakam ve belediye başkanları sahaya indi, ortaya bu görüntüler çıktı Vali, kaymakam ve belediye başkanları sahaya indi, ortaya bu görüntüler çıktı
Kaynak: İHA

Kadıköy, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Frenleri tutmayan otomobil ticari taksiye çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 01:23:22. #1.13#
SON DAKİKA: Frenleri tutmayan otomobil ticari taksiye çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement