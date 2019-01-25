Son Dakika Haberleri: Frey 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

Frey 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

1 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, üst adelesinde oluşan yırtık sebebiyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Frey 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak, System.String[]
Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, üst adelesinde oluşan yırtık sebebiyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'ye sezon başında FC Zürih'ten transfer olan Michael Frey'den kötü haber geldi. Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında 28. dakikada sakatlanan Frey yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre İsviçreli futbolcunun üst adelesinde yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Michael Frey, Güncel
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