Frey 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
1 saat önce
Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, üst adelesinde oluşan yırtık sebebiyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey
, üst adelesinde oluşan yırtık sebebiyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'ye sezon başında FC Zürih'ten transfer olan Michael Frey'den kötü haber geldi. Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ikinci maçında 28. dakikada sakatlanan Frey yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre İsviçreli futbolcunun üst adelesinde yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli Frey, 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
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