Frey Sakatlandı
1 saat önce
Fenerbahçe'de Michael Frey, Ümraniyespor maçında sakatlanarak yerini Nabil Dirar'a bıraktı.
Fenerbahçe
'de Michael Frey
, Ümraniyespor maçında sakatlanarak yerini Nabil Dirar'a bıraktı.
Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ikinci maçında ilk 11 başlayan Michael Frey sakatlanarak yerini Nabil Dirar'a bıraktı. Müsabaka içerisinde girdiği ikili mücadelelerde aldığı darbelerden dolayı sakatlanan Frey 28. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ersun Yanal
, bu oyuncunun yerine Nabil Dirar'a şans tanıdı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:36 Kaynak: İHA
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