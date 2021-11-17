Frida Kahlo'nun otoportresi 34.9 milyon dolara satıldı - Son Dakika

New York'taki Sotheby's House'da gerçekleştirilen müzayedede Frida Kahlo'ya ait eser 34.9 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı.

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun "Diego y Yo" eseri New York'taki Sotheby's House'da düzenlenen müzayedede 34.9 milyon dolarlık rekor fiyata alıcı buldu. Eser, Kahlo'nun son otoportrelerinden biri olarak bilinirken, dün yapılan müzayedede Sotheby's House yetkilileri eseri, "Kahlo'nun müzayedeye gelen en önemli çalışması" olarak tasvir etti. Tabloda gözleri yaşlı olarak görülen Kahlo'nun alnına, bir zamanlar fırtınalı bir ilişki yaşadığı eşi Diego Rivero resmediliyor.

2018 yılında Rivero tarafından yapılan bir başka eser ise 9.76 milyon dolara satılmıştı.

Kahlo'nun "Dieogo y Yo" isimli eserini satın alan kişinin Arjantin'de bir müze sahibi Eduardo F. Cosantini olduğu açıklandı.

Kahlo, 20. yüzyılda yaşamış en önemli sanatçılardan biri olarak nitelendirilirken, tablolarında bolca yer verdiği acı ve soyutlanma temalarıyla ünlü olduğu biliniyor. 1907-1954 yılları arasında yaşayan Kahlo'nun, Meksika kültürünü de eserlerine yansıttığı görülüyor.

Kahlo'nun eseri, 1990'da da 1.4 milyon dolara yine bir müzayedede satışa sunulmuştu.

-İHA-