Friedreich Ataksi hastası yazar Sevda Gündüz'e büyükşehir desteği - Son Dakika
Son Dakika Genel Friedreich Ataksi hastası yazar Sevda Gündüz'e büyükşehir desteği - Son Dakika

Friedreich Ataksi hastası yazar Sevda Gündüz'e büyükşehir desteği

6 saat önce

Friedreich Ataksi hastası yazar Sevda Gündüz'e büyükşehir desteği -2 ablası gibi kendisi de aynı hastalığa yakalanan yazar Gündüz'ün başarı hikayesi Bursa'da yaşayan ve Friedreich Ataksi hastası olan Yazar Sevda Gündüz, ilk kitabı 'Benim Hikayem'in ardından ikinci kitabı 'Hicran'ı da...

Friedreich Ataksi hastası yazar Sevda Gündüz'e büyükşehir desteği

-2 ablası gibi kendisi de aynı hastalığa yakalanan yazar Gündüz'ün başarı hikayesi

BURSA - Bursa'da yaşayan ve Friedreich Ataksi hastası olan Yazar Sevda Gündüz, ilk kitabı 'Benim Hikayem'in ardından ikinci kitabı 'Hicran'ı da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle çıkaracak. Azmiyle herkese örnek olması gereken Sevda Gündüz'ü evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ikinci kitabın tanıtımı için güzel bir imza günü de düzenleyeceklerini söyledi.

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi'nde gayet sağlıklı bir çocukluk yaşarken 15-16 yaşlarında yakalandığı genetik Friedreich Ataksi hastalığı sebebiyle yürüme ve konuşma bozukluğu yüzünden bir anlamda yatağa mahkum kalan 37 yaşındaki Sevda Gündüz, azim ve gayreti ile herkese örnek oluyor. Kendisi gibi Friedreich Ataksi hastası olan 2 ablası ile aynı odada günlerini geçiren Sevda Gündüz, duygularını aktardığı sağlıklı ablasının destekleriyle 'Benim Hikayem' adını verdiği ilk kitabını Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bastırmıştı. Şimdi de Allah aşkını anlattığı kurgu romanı 'Hicran'ı tamamlayan Sevda Gündüz'e en büyük destek yine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Azmiyle herkese örnek olması gereken yazar Gündüz'ü evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem kitabın basımına destek olacaklarını hem de kitabın tanıtımı için güzel bir imza günü düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.

Sevda Gündüz'ün gayret ve heyecanının herkese örnek olması gerektiğini belirten Başkan Aktaş, "Sevda kızımız, rahatsızlığına rağmen gerçekten çok heyecanlı çok gayretli. 'Benim Hikayem' isimli birinci kitabını bizim de katkılarımızla hayata geçirmişti. Sağ olsun bugün de kitabını imzalayarak bana verdi. Şimdi 'Hicran' isminde ikinci kitabını yazdı. İnşallah onun baskısıyla alakalı da biz kendisine yardımcı olacağız. Bir okulumuzda kendisine güzel bir imza günü yapıp, inşallah kitabını tanıtma şansına da sahip olacak. Ben onu kutluyorum. Rahatsızlığına rağmen, evden dışarıya çıkamamasına rağmen, burada annesinin ve ablasının yardımıyla uğraş veriyor, gayret ortaya koyuyor. Bir şeyler üretmenin derdi ve heyecanı içinde. Onun heyecanı bizleri de heyecanlandırdı. Böyle bir gayrete biz de kayıtsız kalamazdık. Herkese örnek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İkinci kitabı 'Hicran'ın kurgu roman olduğunu ve Allah aşkını anlattığını belirten Sevda Gündüz ise, "Allah başkanımdan razı olsun. İnşallah rabbim hepimizin yolunu açık etsin. Rabbim örnek olmayı nasip etsin" dedi.

Friedreich Ataksi hastası yazar Sevda Gündüz'e büyükşehir desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Yıldırım, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"İtalya'dan geldim, koronavirüs kaptım" diyerek hastaneyi birbirine katan şahıs gözaltına alındı
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 19:11:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Friedreich Ataksi hastası yazar Sevda Gündüz'e büyükşehir desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]