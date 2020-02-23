Friends dizisi 15 yıl sonra tekrar hayranlarıyla buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Friends dizisi 15 yıl sonra tekrar hayranlarıyla buluşuyor - Son Dakika Dünya

Friends dizisi 15 yıl sonra tekrar hayranlarıyla buluşuyor

6 saat önce

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Friends on beş yıl sonra "özel bir bölümle" tekrar hayranlarıyla buluşuyor

Friends dizisi 15 yıl sonra tekrar hayranlarıyla buluşuyor, System.String[]

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Friends on beş yıl sonra "özel bir bölümle" tekrar hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide Monica karakterini canlandıran Courteney Cox resmi Instagram hesabından diziden paylaştığı bir görselle "İşte, gerçekleşiyor" mesajını yazdı.


Televizyon kanalı grubu HBO'nun streaming platformlarından sorumlu Kevin Reilly, Friends'in "yeniden bir araya gelme" bölümü için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:25 
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