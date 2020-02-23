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Friends dizisi 15 yıl sonra tekrar hayranlarıyla buluşuyor
6 saat önce
Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Friends on beş yıl sonra "özel bir bölümle" tekrar hayranlarıyla buluşuyor
Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Friends on beş yıl sonra "özel bir bölümle" tekrar hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide Monica karakterini canlandıran Courteney Cox resmi Instagram hesabından diziden paylaştığı bir görselle "İşte, gerçekleşiyor" mesajını yazdı.
Televizyon kanalı grubu HBO'nun streaming platformlarından sorumlu Kevin Reilly, Friends'in "yeniden bir araya gelme" bölümü için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:25
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