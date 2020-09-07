Friends Dizisinin Konusu Nedir? Kaç Bölüm ve Sezon? Friends Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Listesi

Friends dizisi pek çok insan tarafından beğenilen gençler arasında popüler bir dizidir.

Friends Dizisinin Konusu Nedir?

Friends dizisi günümüzde halen daha izlenilen ve 20'li yaşlarında herbiri birbirinden farklı olan 3 kadın ve 3 erkek karakterden oluşan 6 gencin New York'ta yaşamakta oldukları komik, eğlenceli ve aynı zamanda hayat dolu olan maceralarını anlatmaktadır. Bu dizi sürekli olarak birlikte vakit geçirdikleri Central Perk Cafe'de dizi karakterlerinin komedilerine eşlik etmektedir. Dizide Rachel Green adlı karakter düğününden kaçıp New York'ta bulunan bir restoranda aşçılık yapan ve çocukluk arkadaşı olan Monica Geller'ı bulmaya gider ve Monica'nın evine yerleşmektedir.

Sonrasında onun eğlenceli arkadaş grubuna katılmaktadır. Bu grupta bulunan kişiler: ünlü olma hayali kuran aktör Joey Tribbiani, masöz ve müzisyen olan Phoebe Buffay, iş adamı olan Chandler Bing ve Monica'nın abisi, yeni boşanmış olan paleontolog Ross Geller kişilerinden oluşmaktadır. Bu dizide Rachel ailesinin yardımını almadan yaşama yeniden tutunmaya çalışır ve grubun sık olarak gittiği Central Perk Cafe'de garson olarak işe başlar. Dizide bu altı karakter de dizi boyunca pek fazla romantik ilişkiye girer ve bunlardan bazıları ciddiyken bazıları kısa sürelidir.

Friends Dizisi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Friends dizisi toplamda 10 sezondan oluşmaktadır. Bu dizinin toplamda 236 bölümden oluşmaktadır. Dizinin gösterim süresi yaklaşık olarak 20 ile 22 dakika arasında değişmektedir. Dizinin genişletilmiş DVD bölümleri de bulunmaktadır bunlar ise 22 ile 65 dakika sürmektedir. Friends dizisinin yayın tarihi 22 Eylül 1994 ile 6 Mayıs 2004 arasında sürmekte olup şuan dizi bitmiştir.

Friends Dizisi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Friends dizinin başrol oyuncuları efsane oyunculardır. Bunlar: Jennifer Aniston başta olmak üzere, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry ve David Schwimmer'dir. Bu dizide toplamda 34 farklı oyuncular bu hikayeye ortak olmaktadır.

Friends Dizisi Yönetmeni Kimdir?

Friends dizisinin yönetmeni David Crane ve Marta Kauffman'dır.

Friends Dizisi Yapımcısı Kimdir?

Friends dizisinin yapımcı kadrosu oldukça geniştir. Başta David Crane, Marta Kauffman ve Kevin S. Bright olmak üzere dizide 4. sezonda Michael Borkow, 5. sezonda Michael Curtis, 5-6. sezonda Adam Chase, 5-7.sezonda Greg Malins, 7. sezon Wil Calhoun, 8-10. sezonda Scott Silveri, Shana Goldberg-Meehan, Andrew Reich ve Ted Cohen yer almaktadır.

Friends Dizisinin Senaristi Kimdir?

Friends dizisinin senaristi David Crane'dir.

Friends Dizisinin IMDB Puanı Kaçtır?

Friends dizisinin imdb puanı 10 puan üzerinden 8,9 puana ulaşmıştır.