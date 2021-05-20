Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' fragmanından dikkat çeken 7 detay - Son Dakika
BBC

Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' fragmanından dikkat çeken 7 detay

20.05.2021 18:32
Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' fragmanından dikkat çeken 7 detay, System.String[]

Ünlü Friends dizisi sona ermesinden 17 yıl sonra özel bir bölüm için tekrar izleyiciyle buluşacak.

Ünlü Friends dizisi, sona ermesinden 17 yıl sonra özel bir bölüm için tekrar izleyiciyle buluşacak.

Özel bölüm, HBO'nun internet üzerinden yayın hizmeti HBO Max'ta 27 Mayıs'ta yayınlanacak.

Ünlü dizinin "The Reunion- Yeniden Buluşma" adlı bölümünün ilk fragmanı, yayınlandığı gibi YouTube'da trend videolar listesinde ilk sıraya yerleşti.

Dizinin özel bölümünü merakla bekleyen izleyicileri en çok sevindiren, başrolü paylaşan altı kişilik ekibin tam kadro bir arada bulunması oldu. Dizinin orijinal kadrosundaki tüm isimler, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica) , Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) ve David Schwimmer (Ross) özel bölümde yer alacak.

Ancak özel bölüm eski sezonun devamı niteliğinde olmayacak. Friends özel bölümü, oyuncuların eskileri yâd ettiği sahnelerden oluşuyor.

Dizinin klasiği haline gelen "I'll Be There For You" şarkısı da ilk fragmanın arkaplan müziği olarak duyuluyor.

1. Konuk yıldızlar diziye başarıyla dahil edilmiş

Açık konuşmak gerekirse, özel bölümde küçük rollerle görünecek yıldızların upuzun listesini gördüğümüzde canımız sıkılmıştı.

David Beckham, Lady Gaga, BTS, Mindy Kaling, Justin Bieber, Malala Yousafzai ve Cindy Crawford gibi yıldızlardan herhangi bir tereddütümüz olmasa da, bu kadar fazla yıldızın dahil edilmesinin sosyal medyadan izleyici çekmek için tasarlanmış olabileceğinden endişe ettik.

Güzel haber şu ki, yapımcılar bu yıldızları özel bölüme çok sorunsuz ve akıllıca dahil etmiş.

Örneğin konuk oyunculardan Cara Delevigne, fragmanda Rachel'in 1996'da yayınlanan "Barry ve Mindy'nin Düğünü" bölümündeki pembe nedime elbisesini giymiş görünüyor. Arkasını döndüğünde, aynı Rachel'de olduğu gibi iç çamaşırlarının görünmesi dikkat çekici. Tüm bu detaylara dikkat edilmiş edilmiş olması takdire şayan.

Delevigne'in bir tür Friends defilesine katıldığı ve orada bir kişinin de armadillo kostümüyle dans ettiği görülebiliyor. Kostümün içinde hangi yıldızın olduğunu bilmiyoruz ama umalım ki bu, Justin Bieber olsun.

2. İnsanlar yaşlanıyor

Dizinin 20 yıl önce sona ermiş olması, Friends oyuncularının bir kısmının saçlarını beyazlamış, yüzlerini kırışmış görmemize neden oluyor elbette.

Örneğin Chandler ve Joey eski günlerdeki gibi dinlenme koltuklarına yaslandıklarında New York'ta 20'li yaşlarındaki iki ev arkadaşı gibi görünüyorlardı. Şimdi aynı sahnede Matthew Perry ve Matt LeBlanc gerçekten dinlenmeye ihtiyaç duyan yaşta görünüyor (hepimiz gibi).

3. Özel etkinlik ve oyunlar

Altı Friends yıldızının James Corden ile oturup eski anıları paylaşmasını sabırsızlıkla beklerken, bir saatlik özel gösteride başka etkinlik ve oyunlar da olacak.

Altı oyuncunun bir masada oturup favori sahnelerden replikleri okudukları bir sahne de var.

Kudrow'un akustik gitarıyla kısa bir performans sergileyeceğini biliyoruz.

4. Chandler da ağlar

Chandler duygularını göstermekte zorlanan bir karakterdi. Hatta bir bölüm tamamen onun bu özelliğinin etrafında yazılmıştı.

2000 yılında yayınlanan "The One Where Chandler Can't Cry" bölümünde, kahramanlarımız Chandler'in ne kadar nadir olarak üzüldüğüne şaşırır. Hatta Monica Chandler'ı ağlatmak üzere bir dizi plan yapar.

Gerçekte ise Chandler'a hayat veren Matthew Perry'nin duygularını göstermek konusunda hiçbir sorunu yok.

Onu neyin ağlattığını henüz bilmiyoruz, ama fragmanda Perry'nin "Evet, şimdi ağlayacağım" dediğini ve başını Aniston'ın koluna dayadığını görüyoruz.

Aniston'ın fragmanın bir yerinde peçete aramasına bakılırsa Perry bu konuda yalnız değil.

5. Yardımcı karakterler geri döndü

Biz özel bölümde yer alacak yıldızlara yoğunlaşırken, bölümde bazı yardımcı karakterlerin de boy göstereceğini öğrendik.

James Michael Tyler (Gunther), Reese Witherspoon (Rachel'ın kız kardeşi Jill), Elliott Gould ve Christina Pickles (Ross ve Monica'nın ebeveyni Jack ve Judy), dönecek bazı yardımcı karakterler.

İki karakter fragmanda da boy gösteriyor. Monica'nın eski sevgilisi Richard'ı oynayan Tom Selleck'i ve Janice rolüyle Maggie Wheeler'ı görebiliyoruz.

Bazı izleyiciler ise Phoebe'nin kocası Mike rolüyle Paul Rudd'u göremedikleri için hayal kırıklığına uğradı.

6. Ross ve Rachel 'o sırada' ayrılar mıydı?

Dizinin gözde çifti Ross ve Rachel'ın ilişkisinde "Bir araya gelecekler mi? Ayrılar mı?" soruları yıllarca gündemde kalmayı başardı.

Ross'un Rachel'ı aldattığı şeklinde yorumlanan bir olay da, ilişkilerinde "ara verdikleri" argümanıyla savuşturuldu.

Fragmandan görebildiğimiz kadarıyla bu konu özel bölümde yeniden gündeme geliyor. Jeniffer Aniston dahil tüm Friends ekibi, "Ross ve Rachel o sırada ara vermişlerdi" diye düşünüyor. Yani Ross başkasıyla birlikte olarak "yanlış bir şey yapmadı" demiş oluyorlar.

Sadece bir kişi hariç. O da bu durumu "Saçmalık" diyerek yanıtlayan ve herkesi şaşırtan LeBlanc oluyor.

7. Courtney Cox'unreplikleri ezberleme sorunu

Ross'un kardeşi, Rachel'in en iyi arkadaşı ve Chandler'ın müstakbel eşi olarak Monica, dizinin tam da merkezindeydi. Ross bir keresinde ona, "Sen bu grubu bir arada tutan tutkalsın" demişti.

Gerçekte ise Courtney Cox, hayat verdiği Monica'nın sözlerini her seferinde unutuyordu.

Fragmanın en komik anlarından birisi, altı baş karakterin Monica ve Rachel'in evini ziyareti sırasında yaşanıyor.

Matt LeBlanc, "Courtney hala repliğini masanın üzerine yazıyor mu?" diye soruyor.

Bu ve benzeri tüm anlar için 'Yeniden Buluşma' özel bölümünün tamamını izlemek için sabırsızlanıyoruz. Şimdilik 'The Reunion' fragmanı, YouTube'dan izlenebilir:

Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' fragmanından dikkat çeken 7 detay
Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' fragmanından dikkat çeken 7 detay
Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' fragmanından dikkat çeken 7 detay
Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' fragmanından dikkat çeken 7 detay
Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' fragmanından dikkat çeken 7 detay
Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' fragmanından dikkat çeken 7 detay
Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' fragmanından dikkat çeken 7 detay

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Son Dakika Dünya Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' fragmanından dikkat çeken 7 detay - Son Dakika Dünya

BBC

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