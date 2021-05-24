Friends: The Reunion Filmi - Son Dakika

1994-2004 yılları arasında 10 sezon boyunca yayınlanan Friends dizisinin ağır topları Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve Matthew Perry aradan geçen 17 yılın ardından tekrar bir araya geliyor.
Özel bölüm The Runion'un yönetmenliğini Ben Winston üstlenirken, senaryosunu ise David Crane ve Marta Kaufman kaleme alıyor.
Yönetmen: Ben Winston
Senaryo: David Crane, Marta Kauffman
Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, Reese Witherspoon, Cara Delevingne, Kit Harington, Tom Selleck, Thomas Lennon, Lady Gaga, Mindy Kaling, Elliott Gould, Maggie Wheeler, James Corden, James Michael Tyler, Christina Pickles, Larry Hankin, Cindy Crawford, Justin Bieber, David Beckham, Malala Yousafzai, BTS
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Friends: The Reunion
Yapımcı Firma: HBO
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: HBO
Vizyon Tarihi: 27.05.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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