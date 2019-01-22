Friends Yıldızı David Schwimmer'a Benzeyen Zanlı Gözaltında
9 dakika önce
Friends dizisinin yıldızlarından David Schwimmer'a benzeyen bir hırsızlık zanlısı, yargılandığı mahkemeye çıkmamasının ardından gözaltına alındı.
Friends dizisinin yıldızlarından David Schwimmer'a benzeyen bir hırsızlık zanlısı, yargılandığı mahkemeye çıkmamasının ardından gözaltına alındı.
36 yaşındaki Abdulah Husseini, Blackpool
kentindeki mahkemeye çıkmadığı gerekçesiyle aranırken Londra
'da yakalandı.
Güneydoğu Londra'daki Wimbledon'da gözaltına alınan Husseini Çarşamba
günü mahkemeye çıkacak.
Husseini yargılandığı dosyada mont, telefon ve cüzdan hırsızlığıyla suçlanıyor.
Lancashire polisi Husseini'yi yakalamak için bir kasa bira taşırkenki fotoğrafını dağıtmış, fotoğraf David Schwimmer'a benzerliği nedeniyle viral olmuştu.
Husseini hırsızlık ve dört ayrı dolandırıcılık suçundan yargılandığı 18 Aralık
'taki duruşmasına katılmadı.
Husseini hakkında çalıntı mal bulundurma suçlaması nedeniyle ayrı bir dosyadan da aranıyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:33
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