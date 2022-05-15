"Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi" çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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"Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi" çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı

15.05.2022 14:54
"Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi" çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi çiftçi bilgilendirme toplantısının yapıldığı bildirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi çiftçi bilgilendirme toplantısının yapıldığı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve Han Kaymakamı Murat Ak'ın Gökçekuyu Mahallesinde düzenlenen çiftçi bilgilendirme toplantısına katıldığı kaydedildi.

İl Müdürü Gümüş, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje ile hedefimiz kırsal bölgede yani Frig Vadisinin merkezinde bulunan Han ilçesinin tamamı, Seyitgazi ilçesine bağlı 6 mahallemiz ve Çifteler ilçemize bağlı bir mahallemizde bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Amacımız tarihi değeri nedeniyle çok büyük bir turizm potansiyeli bulunan bu bölgemizde turizmin avantajından faydalanarak çiftçimizin tarımsal gelirini arttırmaktır. Bir başka deyişle turizm ve tarımın birbirini desteklemesini sağlayarak yöre çiftçisinin gelirini arttırmak, yaşam koşullarını iyileştirerek refah seviyesini yükseltmek ve bunun sonucunda yöre insanın yerinde istihdamını sağlayarak köyden kente göçü önlemektir. Nihayetinde geçimini sağlayacak kadar tarımsal gelir elde edemediği için bu güzide topraklarını bırakarak asgari ücret pahasına çalışmak zorunda kalacağını bilse de büyük şehirlere göç etmek zorunda kalan genç çiftçilerimizi tersine göçle köylerine geri döndürüp köylerine, topraklarına sahip çıkmalarını sağlamaktır."

-"İlçede tamamen terk edilmiş köyler görebiliriz"

Proje kapsamında hedef bölge olarak seçilen Han ilçesinde geleneksel tarımsal faaliyetlerden yeterli gelir elde edilemediği için büyük şehirlere göçler yaşandığını ve bunun sonucunda bölge nüfusu son 7 yılda yüzde 12, son 20 yılda ise yüzde 50 azaldığını kaydeden Gümüş şunları bildirdi:

"Bunun paralelinde mevcut nüfus içerisinde genç nüfus oranı ise maalesef yüzde 8 seviyesine düşmüştür. Hal böyle olunca bölgede arazileri ekip biçecek, hayvanların bakımını yapacak işgücü yokluğu, tarımsal üretimi çok düşük seviyelere indirgemiştir. Maalesef bir çare bulunmazsa yöre çiftçisi sürdürülebilir bir tarımsal gelir elde edemediği için büyük şehirlere iş bulma umuduyla göç etmeye devam edecektir. Bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda ilçede tamamen terk edilmiş köyler görebiliriz. Bu proje, şimdiden birçok gencimizde tersine göçle köylerine geri dönebilecekleri düşüncesi oluşturdu."

Gümüş, halihazırda yüzde 70'i üretim yapılmayan alanlardan oluşan bu proje kapsamındaki bin 200 dekarlık arazide, katma değeri geleneksel olarak üretilen ürünlerden kat kat yüksek olan ve turizme hitap eden lavanta ve üzüm gibi ürünleri üretmeye istekli 65 çiftçinin yüzde 50'si bu kapsamdaki gençlerden oluştuğunu belirtti.

Bu alanların katma değeri yüksek lavanta gibi tarımsal ürünlerin üretimi ile değerlendirilmesi ve Frig Vadisinin tarihi değerinden faydalanılarak tarımsal turizmden sürdürülebilir bir gelir elde edilmesi yöre halkının kaderini tersine çevirebileceğine işaret eden Gümüş, projenin gerçekleşmesi için yaklaşık olarak 6 milyon liralık bir bütçe gerektiğini kaynak arayışlarımız ise devam ettiğini kaydetti.

Han Kaymakamı Murat Ak ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bu projeyi ilçemiz için çok büyük bir fırsat olarak görüyorum. Büyük bir turizm potansiyeli olan Han ilçemizde gelen turistleri ağırlayamıyor ve turizmden yöre halkımıza bir gelir sağlayamıyoruz. İnanıyorum ki bu proje sürekli göç veren ilçemizin kaderini değiştirecektir. Bu proje ile tarım ve turizmin birbirini destekleyerek ilçemizin gelir seviyesinin artmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum."

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Eskişehir, Çiftçi, Gümüş, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi' çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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