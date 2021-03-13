AFYONKARAHİSAR - Frig Vadisi ender bulunan hayvanlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Frig Vadisi ender bulunan hayvanlara ev sahipliği yapıyor

13.03.2021 11:15

GÖRÜNTÜ DÖKÜM Frig Vadisi'nden genel görüntüler DOKOBİM Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş'in Emre Gölü ve çevresinde gözlem yapması DOKOBİM Müdürü Prof. Dr.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

Frig Vadisi'nden genel görüntüler

DOKOBİM Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş'in Emre Gölü ve çevresinde gözlem yapması

DOKOBİM Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş ile röportaj

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ile röportaj Frig Vadisi ender bulunan hayvanlara ev sahipliği yapıyor

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi vadide yaşamını sürdüren koruma altındaki "cüce kertenkele", "toy kuşu", "kızıl geyik" ile "Anadolu sıvacısı" yakından izleniyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır:

"Frigya'nın birçok çekim kaynağından biri de endemik hayvan çeşitlerinin burada olması. Özellikle doğayla ilgilenen turistlere dönük ilgi alanı oluşturuyor"

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi doğal güzelliği, tarihi ve kültürel özelliğinin yanı sıra ev sahipliği yaptığı 100'e yakın hayvan türüyle ilgi görüyor.

Eskişehir, Kütahya, Ankara ile Afyonkarahisar'da geniş bir coğrafyada yer alan eski yerleşim yeri Frigya, 3 bin yıllık tarihin yanı sıra yağmur ve rüzgarın etkisiyle oluşan tüf kayaç yapısındaki peri bacaları, oyma kaya mezarları ve anıt abidelerle dikkati çekiyor.

Doğal açık hava müzesi görünümündeki tarihi Frig Vadisi, 100 ayrı hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) tarafından da burada koruma altındaki hayvanların periyodik takibi yapılıyor.

DOKOBİM Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, Frig Vadisi'nin birçok açıdan önemli bir yer olduğunu söyledi.

Alanın AKÜ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar arasında yapılan protokolle biyoçeşitlilik tür zenginliği bakımından izlenen alanlardan biri olduğunu ifade eden Erişmiş, bölgenin tür izlemede önemli noktalar arasında bulunduğunu bildirdi.

Bölge cüce kertenkele, toy kuşu, kızıl geyik ile Anadolu sıvacısına ev sahipliği yapıyor

Erişmiş, "parvilacerta parva (cüce kertenkele)" denilen türün bu bölgede yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece Afyonkarahisar ili sınırları içerisinde bu bölgede bulunan bir kertenkele türümüz. Bulunduğu alan olarak sadece bu bölgeyi gösterebiliriz. Cüce kertenkele yaklaşık 10-12 santim uzunluğunda olan bir tür. Daha çok tarlalarda bulunan bir tür. Yani dağlık alanlarda bulunmuyor. Yine koruma altındaki toy kuşu, kızıl geyik ile Anadolu sıvacısı bu bölgede gözlemleniyor. Merkez olarak bölgede bulunan koruma altındaki hayvanların periyodik olarak takibini de yapıyoruz. Bu hayvanların birey sayısı, popülasyon büyüklüğü ile ilgili veriler topluyor, alandaki habitat kullanımlarını fotokapanla izliyoruz."

"Hem bilim insanlarına hem de turistlere gözlemleme fırsatı sunuyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da Afyonkarahisar'ın önemli çekim merkezlerinden birinin de Frig bölgesi olduğunu kaydetti.

Bölgeye son dönemde Vali Gökmen Çiçek'in önderliğinde önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Tanır, şunları söyledi:

"Bölgede, çevre düzenlemesi, karşılama merkezi ve Emre Gölü'ndeki rekreasyon alanları gibi oldukça önemli altyapı çalışması yapılmaktadır. Mayısta turistlerle bu güzellikleri buluşturacağız. Frigya'nın birçok çekim kaynağından biri de endemik hayvan çeşitlerinin burada olması. Özellikle doğayla ilgilenen turistlere dönük ilgi alanı oluşturuyor."

Tanır, bölgede şahinden tilkiye, sıvacı kuşu, toy kuşu hatta kızıl geyiğe varıncaya kadar doğal yaşamdaki endemik hayvan türlerinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Doğal yaşamın içinde hem bilim insanlarına hem de buraya gelen turistlere gözlemleme, izleyebilme fırsatı sunuyor." dedi.

AFYONKARAHİSAR - Frig Vadisi ender bulunan hayvanlara ev sahipliği yapıyor
AFYONKARAHİSAR - Frig Vadisi ender bulunan hayvanlara ev sahipliği yapıyor
AFYONKARAHİSAR - Frig Vadisi ender bulunan hayvanlara ev sahipliği yapıyor
AFYONKARAHİSAR - Frig Vadisi ender bulunan hayvanlara ev sahipliği yapıyor

Eskişehir, Karahisar, Kütahya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Frig Vadisi ender bulunan hayvanlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika


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