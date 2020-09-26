Frig Vadisi Karşılama Merkezi çalışmaları hızlandırıldı - Son Dakika

Hititlerden sonra Anadolu'nun en eski, en gizemli halkı Frigler'in tarıma can, sanata hayat verdiği toprakların tanınırlığını artırmak amacıyla hazırlanan projelerin hayata geçirilmesi için başlatılan çalışmalar hız kazandı. Vali Ali Çelik, Frig Vadisi Karşılama Merkezi'nin yapılacağı alanı yerinde inceledi, bilgiler aldı.

Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara sınırları içinde yer alan 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya Vadisi canlandırılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Frigya Vadisi Medeniyet Çevre Projesi" kapsamında Kütahya merkeze bağlı Sofça Köyü'nde karşılama merkezi yapılacak.

Frig Vadisi Karşılama ve Tanıtım Merkezi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, çalışmalar ve projenin son durumu hakkında bilgiler aldı.

Projenin Kütahya için çok önemli olduğunu ve çalışmaların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden Vali Çelik, "Yol kenarındaki bir araziyi kamulaştırarak karşılama tesisi yapacağız. Burada Kütahya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini vatandaşlarımıza tanıtacağız. Kütahya'ya özgü, özellikle 'renklerin notası' olarak tarif edilen çinimizin yapılış hikayesini anlatacağımız, tanıtacağımız butik tarzı atölyelerle ziyaretçileri buluşmaya davet edeceğiz" dedi.

Vali Çelik'e DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vekili Fatih Gümüşay, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Muammer Özer eşlik etti. - KÜTAHYA