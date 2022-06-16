Frig Vadisi'nin kalbi Ayazini köyünü sel vurdu - Son Dakika
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Frig Vadisi'nin kalbi Ayazini köyünü sel vurdu

16.06.2022 23:37

Frig Vadisi'nin kalbi Ayazini köyünü sel vurdu Tarlada mahsur kalan 9 kişiyi AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı Afyonkarahisar'da 3 bin yıllık Frig uygarlığı eserlerinin yer aldığı İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü sel vurdu.

Frig Vadisi'nin kalbi Ayazini köyünü sel vurdu

Tarlada mahsur kalan 9 kişiyi AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 3 bin yıllık Frig uygarlığı eserlerinin yer aldığı İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü sel vurdu. Bölgede sel nedeniyle bir ev yıkılırken, tarlada mahsur kalan 9 kişiyi ise AFAD ve İl Özel İdare ekipleri kurtardı.

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar'da sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde İhsaniye ilçesinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Frig Vadisi'nin önemli eserlerinin bulunduğu Ayazini köyünde sel baskını yaşandı. Aniden başlayan sağanak yağmur köydeki derenin taşmasına neden oldu. Sağanak yağışın kısa sürede sele neden olduğu bölgede tarihi mağaralarından birinin hemen yanı başındaki ev de çökme sonucu yıkıldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık ekibi ile birlikte jandarma ekipleri sevk edilirken, afet bölgesinde çalışma başlattı. İş makineleri ile köy yollarında çalışma yapılırken, çamur ve molozlar kepçelerle temizlendi.

AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri selden dolayı tarlada mahsur kalan 9 vatandaşı yaptıkları çalışma ile kurtardı.

"Şükür can kaybımız yok"

Sel baskının ardından Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından konuşan Vali Yiğitbaş, "Şükür can kaybımız yok bütün ekiplerimiz de burada zaten" dedi.

"Her zaman milletimizin yanındayız"

Başkan Uluçay ise afet bölgesinin yaralarının sarılması için devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "Rabbim inşallah beterinden saklasın. AFAD, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ayazini ve Yayalabağı'nda sel felaketi yaşandı. Hükümetimiz olarak biz her zaman milletimizin yanındayız, sıkıntıya düşen vatandaşlarımız her zaman emrindeyiz. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" diye konuştu.

Ekiplerin afet bölgesinde iş makineleri ile başlattığı çalışmaları devam ediyor.

Frig Vadisi'nin kalbi Ayazini köyünü sel vurdu
Frig Vadisi'nin kalbi Ayazini köyünü sel vurdu
Frig Vadisi'nin kalbi Ayazini köyünü sel vurdu
Frig Vadisi'nin kalbi Ayazini köyünü sel vurdu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Frig Vadisi'nin kalbi Ayazini köyünü sel vurdu - Son Dakika

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