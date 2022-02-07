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Frig Vadisi'nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı- Yunanlar eserlerin üstüne 'tekrar geleceğiz' diye yazı yazmışlar - Son Dakika

Frig Vadisi'nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı- Yunanlar eserlerin üstüne 'tekrar geleceğiz' diye yazı yazmışlar

07.02.2022 19:16

Frig Vadisi'nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı Yunanlar eserlerin üstüne 'tekrar geleceğiz' diye yazı yazmışlarAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünün Yunan işgali...

Frig Vadisi'nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı

Yunanlar eserlerin üstüne 'tekrar geleceğiz' diye yazı yazmışlar

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünün Yunan işgali altındaki döneme ait fotoğrafları paylaştı.

Vali Çiçek, Yunanlar'ın tarihi eserler önünde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ayazini gizemli bir yer bir o kadarda hüzünlü. Ne acılar görmüş. Yunan işgalini en derinden yaşamış, kavga vermiş, şehit vermiş. Aşağıdaki resimde Yunan askerlerinin Meryem Ana Kilisesi önünde tören yaptıkları görülüyor. Bir çok yere yazı yazmışlar 'tekrar geleceğiz' diye, unutma asla" ifadeleri ile paylaştı.

Öte yandan, fotoğraflarda Yunan askerlerinin tarihi eserlerin önünde kalabalık bir şekilde poz vermeleri dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafların ayrıca 1921 yılında çekildiği öğrenildi.

Frig Vadisi'nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı- Yunanlar eserlerin üstüne 'tekrar geleceğiz' diye yazı yazmışlar
Frig Vadisi'nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı- Yunanlar eserlerin üstüne 'tekrar geleceğiz' diye yazı yazmışlar
Frig Vadisi'nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı- Yunanlar eserlerin üstüne 'tekrar geleceğiz' diye yazı yazmışlar

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Gökmen Çiçek, Karahisar, Yunan, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Frig Vadisi'nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı- Yunanlar eserlerin üstüne 'tekrar geleceğiz' diye yazı yazmışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Frig Vadisi'nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı- Yunanlar eserlerin üstüne 'tekrar geleceğiz' diye yazı yazmışlar - Son Dakika
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