Frig vadisinde yatırımcıların önünü açacak karar - Son Dakika

Frig vadisinde yatırımcıların önünü açacak karar

17.02.2021 16:44
Frig vadisinde yatırımcıların önünü açacak karar, System.String[]

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) olağanüstü toplanarak Frig vadisinde bulunan Döğer beldesi ve Ayazini köyündeki mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınmazların özel firmaların yatırım yapması için kiralanmasına karar verildi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) olağanüstü toplanarak Frig vadisinde bulunan Döğer beldesi ve Ayazini köyündeki mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınmazların özel firmaların yatırım yapması için kiralanmasına karar verildi.

İGM olağanüstü gündemle toplanarak Frig Vadisi turizm alanında bulunan bazı taşınmazların özel sektörün turizm amaçlı yatırım yapmasına olanak sağlayacak kararlar alındı. Toplantıda ilk olarak İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ve 2 bin metrekarelik kısmı düğün salonu yapmak amacıyla Ayazini Köyü Muhtarlığına tahsis edilen 7 bin 845 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, tahsisin kaldırılması konusunun görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Ayrıca mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 7 bin 485 metrekare yüz ölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın, tek parça halinde veya kısmi olarak, üzerine ticari nitelikte iş yerleri yapmak amacıyla yatırımcılara kiraya verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanmak üzere komisyonlara havalesi oy birliği ile kabul edildi.

"Özel sektörün buraya ilgisi artıyor"

Konuyla ilgili konuşan İGM Başkanı Burhanettin Çoban, "Frig'ya bölgesinde, özellikle Ayazini ve Döğer bölgesinde güzel çalışmalar yapılıyor. Özel sektörün buraya ilgisi artıyor. Bu konuda özel sektörün yer talebi var. Bu konuyla alakalı karar almamız gerekiyor. Bu taşınmaz Ayazhan adlandırılan bölgenin hemen yanı. Burası düğün salonu yapalım diye köy muhtarlığına tahsis edilmiş ama yapılmamış. Bu tahsis iptal edilecek ve burası kiraya verilecek. Buradan iki büyük firmanın yer talebi var" dedi.

Toplantıda bir diğer gündem maddesine geçilerek İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabasında bulunan, mülkiyeti hazineye ait olan ve taşınmaz maliki İl Özel İdaresince Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen, 74 bin 500 metrekare yüzölçümlü orman vasfındaki taşınmazın, 'Emre gölü B tipi mesire alanı' olarak kullanılmak ve işletilmek üzere kiraya verilmesi konusunun görüşülerek komisyonlara havale edildi. - AFYONKARAHİSAR

Frig vadisinde yatırımcıların önünü açacak karar
Frig vadisinde yatırımcıların önünü açacak karar
Frig vadisinde yatırımcıların önünü açacak karar
Frig vadisinde yatırımcıların önünü açacak karar

Karahisar, Yatırım, Düğün, Döğer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Frig vadisinde yatırımcıların önünü açacak karar - Son Dakika


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